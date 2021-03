Guide: Sådan gør du din bil forårsklar

Skift dæk omkring påske

Foråret har for alvor taget fat, så nu er det tid til at skifte vinterdækkene ud med sommerdæk. Husk ved samme lejlighed at kontrollere dæktrykket. Korrekt dæktryk øger sikkerheden og forbedrer brændstoføkonomien.

”Det er en god tommelfingerregel, at sommerdækkene sættes på bilen omkring påske,” siger Torben Skovgaard, sekretariatsleder hos Dækimportør-Foreningen.

Han forklarer, at det er meget vigtigt, at vinterdækkene efterfølgende opbevares korrekt for at sikre en lang holdbarhed. Dæk på fælge kan stables. Løse dæk uden fælge stilles i en reol tæt op ad hinanden, så dæksiderne ikke klapper sammen, og så er det vigtigt, at de opbevares på et tørt sted uden sollys.