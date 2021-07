1. Giv bilen en kærlig hånd

Det er en god idé at gøre bilen klar til de mange kilometer og sørge for, at sikkerheden er i top. Tjek fx oliestanden på din bil, som bør være mellem min. og max. på oliepinden. Tjek også dækmønstret, og vær sikker på, at bilens dæk kan holde til at transportere både oppakning og en familie i alt slags vejr.

Sørg for, at dæktrykket er i orden, da det skal være højere ved en feriepakket bil. Tjek endelig også bilens lygter, udsyn og sikkerhedsudstyr. Det vil helt sikkert betale sig at have givet bilen en kærlig hånd på forhånd.