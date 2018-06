Guide: Så meget sparer du i afgifter, når din bil fylder 30 år

Dit køretøj skal opfylde nogle krav for at være godkendt som veteranbil. Køretøjet skal være over 30 år gammel og være i original stand, det vil sige at det må ikke have været ændret siden første indregistrering.

Når bilen er registreret som veteranbil må den kun bruges lejlighedsvis og kun til privatkørsel. Det vil sige, at den ikke må benyttes til daglig pendling eller nogen form for erhvervsmæssig transport.

Man kan dog godt bruge en veteranbil hver dag hele året, men så skal der betales fuld forsikring og vægtafgift.

Lad os gå videre til, hvordan du får bilen registreret som veteranbil.