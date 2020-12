GUIDE: Det skal du vide om at rejse i Danmark i julen

Udlandet er ikke anbefalet som destination

I den seneste udmelding fra Udenrigsministeriet er hele verden orange, hvilket betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Senest har Sverige indført indrejseforbud fra Danmark i en måned, hvilket også går også udover Bornholm.

Rejser rundt i Danmark har færre restriktioner. Her er et overblik over hvad Sundhedsstyrelsen har af anbefalinger samt tiltag fra aktører som DSB, Molslinjen og Storebælt. Alle har arbejdet med deres egne retningslinjer og tiltag for at undgå smittespredningen.