Guide til opladning: Sådan vælger du den rigtige løsning til din elbil

Der er mange løsninger

Du har besluttet dig for, at din næste bil skal være en elbil. Du har måske sågar bestilt den. Men hvordan får du strøm på den?

Udvalget af ladeløsninger er faktisk stort, og der er stor prisforskel alt efter hvor og hvordan, du skal bruge den bil. Ikke mindst hvis du kan lade din bil på din egen stander derhjemme.

Den løsning er langt at foretrække, men hvilken skal du vælge?

Ved køb af elbilen tilbyder mange forhandlere aftaler med Danmarks to store eldistributører Eon og Clever. Det kan være en god løsning, og er det formentlig, hvis du har et stort kørselsbehov, og derfor ofte må lade undervejs, fordi de to firmaer begge har mange offentligt tilgængelige ladestandere, som du dermed også får adgang til.

Men har du et mindre kørselbehov - under 15.000 km om året - kan du spare mange penge ved at undersøge, hvilken løsning, der er den rigtige for dig, ligesom der kan være andre forhold, der gør, at du bør overveje en anden løsning