Guide: Gør din bil forårsklar på 60 minutter

”Der er saltet rigtig meget i år på de danske veje, og derfor er det vigtigt, at saltet bliver fjernet fra bilens undervogn. Vask bilens skærmkasser og undervognen grundigt, så de er helt saltfri. Samtidig er det vigtigt at rengøre dørene, især ved gummilisterne,” understreger Benny Gisselmann, Automester og indehaver af OK Plus i Gråsten.

Benny Gisselmann forklarer, at bilejeren kan spare penge på at ordne småskavankerne nu, inden de udvikler sig til større skader. Det gælder eksempelvis mindre stenslag, der for små penge kan repareres, så de ikke bliver større, og skal ordnes med en dyr omlakering.

Forårsklargøringen bør også omfatte et bremsetjek, ligesom lygterne bør kontrolleres. Kontroller det korte og lange lys, samt bremselys og baklys og tjek også lygternes indstilling.

Dækskifte omkring Påske

Foråret har for alvor taget fat, så nu er det tid til at skifte vinterdækkende ud med sommerdæk. Husk ved samme lejlighed at kontrollere dæktrykket. Korrekt dæktryk øger sikkerheden og forbedrer brændstoføkonomien.

”Det er en god tommelfingerregel, at sommerdækkene sættes på bilen omkring påske,” siger Torben Skovgaard, sekretariatsleder hos Dækimportør-Foreningen.

Han forklarer, at det er meget vigtigt, at vinterdækkene efterfølgende opbevares korrekt for at sikre en lang holdbarhed. Dæk på fælge kan stables. Løse dæk uden fælge stilles i en reol tæt op ad hinanden, så dæksiderne ikke klapper sammen, og så er det vigtigt, at de opbevares på et tørt sted uden sollys.