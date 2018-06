Guide: En fantastisk begynder-Porsche

Perfekt vægtfordeling

En Porsche 911 har haft en udfordring lige siden den så dagens lys første gang i 1963. Med motoren bagerst får du en skæv vægtbalance i bilen, og det er med til at forstyrre køreegenskaber. Optimalt set vil man gerne have vægten til at være ligeligt fordelt mellem for- og bagaksel. Det har man ikke i en Porsche 911, men det har du derimod i den mindre Porsche Boxster. Her gemmer motoren sig nemlig i midten, hvilket sikrer nogle formidable køreegenskaber. Ja, faktisk er de så gode, at de sagtens kan krydres med endnu flere kræfter.

Startede med 204 hk

Da modellen kom i 1996 ydede den 2,5-liters motor 204 hk. To år efter introduktionen erkendte Porsche dog, at den godt kunne trænge til lidt flere kræfter, og derfor kom der en 3,2-liters S-variant med 252 hk til. I samme ombæring blev basisvarianten hævet til en motorstørrelse på 2,7 liter og en effekt på 220 hk. I 2002 modtog modellen et facelift, som igen hævede effekten. Fra det modelår har en standard Boxster derfor 228 hk, mens en Boxster S har 260 hk. Sammen med faceliftet skete også en mild opgradering af de ydre linjer og ikke mindst i interiøret.