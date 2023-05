Der er godt nyt til dig, der venter på brintbilerne

Kan jeg købe en brintbil i dag?

Der findes allerede tilgængelige brintbiler på det danske marked hos blandt andre Toyota med modellen Mirai, og Hyundai har Nexo til 629.995 kr., mens Honda lancerer en model i 2024, ligesom blandt andre GM, Mercedes og BMW også satser på teknologien.

Meldingen er, at der skal flere teknologier til at løse den grønne omstilling end den p.t. herskende med elbiler, der har store batterier. Det handler om at holde muligheder åbne.

Som alternativ ser flere producenter forskellige brintteknologier som en gangbar løsning. Samme producenter fokuserer samtidig på batteridrevne elbiler. Der er ikke tale om en enten/eller-strategi.



BMW har mange års erfaring med brintteknologi og har netop lanceret iX5 Hydrogen som pilotprojekt. De forventer en større udrulning om få år ifølge Dr. Jürgen Guldner, General Program Manager Hydrogen Technology, BMW Group:



“BMW iX5 Hydrogen er et pilotprojekt med en flåde, der ikke bliver tilgængelig for forbrugerne. Bilerne vil blive anvendt for at teste og demonstrere teknologien. Det vil hjælpe os med at udvikle teknologien i praksis, så det vil blive muligt at tilbyde en anvendelig brintdrevet BMW i anden halvdel af årtiet – under forudsætning af en fungerende infrastruktur for brint.”