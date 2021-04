Gokartbaner: Hvor kan du give den gas i foråret?

Motorsport og Gokartcenter Fyn

Den helt nye gokartbane på Fyn er professionelt anlagt og byder på teknisk svære sving og masser af spænding. Banens 1.150 meter rummer alt fra lange, hurtige langsider, til chikaner hvor dine evner som racerkører for alvor bliver sat på en prøve.

Det er helt sikkert et sted for den kræsne gokartkører i og med at banen er helt nyanlagt. Så hvis du heller ikke har været et smut forbi gokartudlejningen på Fyn, så er det bare om at komme afsted med det samme.

Husk at tage vennerne med, race er bare sjovere når man har nogen at vinde over.

www.gokartcenterfyn.dk