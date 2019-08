Godt nyt til bilentusiaster – ny fælgrens er i Danmark

Det tyske bilpleje-firma Sonax er klar med hjælp til bilentusiaster med beskidte fælge. Produktet Xtreme Fælg Rens Plus lanceres nu i Danmark, og kommer til at stå ved siden af resten af plejeprodukterne på salgshylderne.



Plus-udgaven af den velkendte Xtreme-serie af produkter følger devisen om at være både effektiv mod snavs men også skånsom overfor bilens mange øvrige materialer som gummi, polycarbonat, der bl.a. bruges til moderne lygteglas samt forskellige former for lakerede og ubehandlede metaller.



I juli måned testede Bil Magasinet fem forskellige fælgrense. Sonax lagde laboratorium til – vel at mærke et testanlæg der ofte udlånes til uafhængige test bl.a. ifm. den tyske stats TÜV-godkendelser.



I testen deltog det nye produkt, Xtreme Fælg Rens Plus, ikke direkte, da det på daværende tidspunkt ikke var planen, at produktet skulle markedsføres i Danmark. Derfor havde produktet ikke en pris, hvilket var et krav for at kunne tildele en karakter.



Flot resultat

Sonax Xtreme Fælg Rens Plus blev dog afprøvet sideløbende med den egentlige test, og Bil Magasinets udsendte, Frederik T. Frey, formulerede følgende om Xtreme Fælg Rens Plus-produktet.Tingene har dog ændret sig nu, og produktet forhandles i Danmark fra uge 34 til en pris på 129,95 kr. For en flaske med 750 ml.Testen med de øvrige fem fælgrensprodukter kan læses i Bil Magasinet BM1907, juli-nummeret.