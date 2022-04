Glem de lange leveringstider - sådan får du fat i en ny elbil

Tesla Model 3 blev Årets Bil i Danmark 2022 og har været en stor salgssucces. Den topper også statistikken på Bilbasen med næsten 300 stk. til salg. Men du skal ikke vente for længe, hvis du vil have en Model 3. For fire uger siden var der næsten 600 stk. til salg på Bilbasen, og nu er tallet altså under 300 - selvom der bliver oprettet 200 annoncer på Tesla Model 3 om ugen!