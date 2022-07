Få svarene: Giver en elbil mening for dig?

1. Har du lyst til at køre elbil?

Der kan være store fordele ved at køre elbil. De er rolige, rummelige, accelerer hurtigt og kan være billige at køre (se pkt. 6). Men der er unægteligt også nogle ulemper i forhold til at køre en benzin- eller dieselbil. Den største udfordring er opladning på lange ture. Langt de fleste elbilsejere kan lade deres bil om natten, og de fleste dage kan man klare sig uden at skulle lade i løbet af dagen. Men selvom mange elbiler har en officiel rækkevidde på mere end 500 km, er energiforbruget som regel noget højere, hvis du kører ved motorvejshastigheder, og hvis du skal køre langt, slipper du ikke for at skulle stoppe for at lade. Det er der nogle potentielle udfordringer ved:

Det tager markant længere end at fylde en benzintank op, og af den grund kan der opstå kø ved ladestanderne.

Der er meget færre offentligt tilgængelige lynladere, end der er tankstationer. Dog kommer der hele tiden flere til, og rigtigt mange tankstationer langs motorvejen har allerede fået opstillet lynladere.

Det kan være dyrt at bruge lynladerne ved motorvejen.

Om det betyder, at du ikke skal have en elbil, ved du kun selv. Hvis du ikke har noget imod en lidt længere pause til at strække ben, betyder det nok mindre, end hvis du kører fra Aalborg til København og tilbage igen flere gange om ugen.

Læs også: Hvorfor er der forskel på den officielle rækkevidde (WLTP) og den reelle rækkevidde?