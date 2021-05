Genialt! Lær hollænder-tricket og spar cykelliv

Åbn bildøren med højre hånd

I Holland lærer kørerlærerne deres elever, at føreren af en bil altid skal åbne døren med højre hånd. På den måde får føreren på en helt naturlig måde mulighed for at se, hvad der foregår i den "blinde vinkel". Det bliver samtidig også næsten uundgåeligt for bilisten kort at kaste et blik i sidespejlet. Begge dele gør det meget lettere for bilisten at spotte eventuelle cyklister, der nærmer sig langs med bilen bagfra.

Vil du som passager i modsatte side af bilen være solidarisk med føreren og undgå kollisioner med barnevogne og forgængerne på fortorvet, så er det naturligvis her venstrehånden, du skal åbne bildøren med.

Uber har i videoen nedenfor lavet en guide til, hvordan du sikkert åbner døren som både passager og fører af bilen.