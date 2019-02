Gearkasse-guiden: Sådan fungerer de forskellige gearkasser

Når man har automatgearkasse, er koblingen oftest erstattet af en momentomformer, som er fyldt med hydraulikolie og to turbinehjul. Den ene side er forbundet til motoren. Når motoren får gas, snurrer hjulet hurtigere. Det speeder væsken op som en bølge. Det sætter gang i det modsatte turbinehjul, som er forbundet til gearkassen.

Den hydrauliske overførsel af moment er ikke 100 procent effektiv, så moderne automatgearkasser har derfor også en koblingsplade bygget sammen med momentomformeren. Når bilen er i fart, forbinder koblingspladen de to turbinehjul direkte og overfører således motorens moment uden tab.

I en automatgearkasse anvendes planetgear. Et planetgear er bygget op af et tandhjul i midten, kaldet solhjulet, udenom kredser et antal tandhjul, kaldet planethjulene, mens et ringhjul indkredser de andre tandhjul. Ved at bremse f.eks. ringhjulet opnås én gearing, og bremses holderen til solhjulene opnås en anden gearing. Der benyttes koblinger/bremsebånd som bremse. Fordelen ved et planetgear er, at det har flere gearinger, og det sparer plads i gearkassen, og når man skifter gear, kan det foregå uden afbrydelse af trækkraften.