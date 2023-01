Går Danmark i sort, når antallet af elbiler eksploderer?

Sammenslutningen af elnetselskaber hedder Green Power, og deres underafdeling for elektrisk transport hedder Dansk e-Mobilitet. Direktør John Dyrby Paulsen ser ikke elbilerne som en trussel for forsyningssikkerheden på nuværende tidspunkt.

Men elbilerne er blot en dråbe i havet af den massive elektrificering, der er i gang frem mod 2030. Dansk e-Mobilitet regner med, at én million elbiler kun vil udgøre 4 procent af elforbruget i 2030, og så kan det meste af elbilernes opladning endda flyttes til perioder, typisk om natten, hvor der i forvejen ikke bruges meget strøm. Men på baggrund af den samlede vækst i elforbruget, så kommer John Dyrbye Paulsen med et klart ønske:

Hvad er det vigtigste for elnetselskaberne for at være klar til fremtiden?

“Elnetselskaberne er små monopoler. Derfor har man i dag restriktive regler for deres investeringerne. Men vi vil gerne have mulighed for at øge investeringerne i elnettet, eller rettere fremrykke investeringerne i tid, så investeringerne i for eksempel ladeinfrastrukturen kommer på forkant og ikke på bagkant" siger han.

Men netop, når elnetselselskaberne er en form for monopoler, så er det vel vigtigt, at der er restriktive regler for, hvor meget I må opkræve af forbrugerne?

"Jo selvfølgelig, og det er fornuftigt, men generelt er billedet at finansieringen allerede er i markedet, og derfor er det vigtig, at netselskaberne får lov til at investere i at opfylde de behov, der er på vej, fremfor blot de behov, vi så sidste år – for at sætte et billede på, så er det vigtigt at selskaberne får lov at se ud af forruden, når de investerer i elnettet fremfor kun – som det er nu – i bakspejlet.”