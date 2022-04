Fy for s***n! Din aircondition kan være møgklam og give dig allergi

Det kan du gøre

Der er heldigvis flere ting, du kan gøre, for at undgå de skadelige partikler og de ubehagelige følgevirkninger.

Du kan sende din bil til et serviceeftersyn og få tjekket hvorvidt filterene i dit anlæg trænger til en udskiftning eller rensning. Her vil de gennemgå en række tests og reparationer, blandt andet tilføring af olie, som smører kompressor, slanger og pakninger, tryktest af systemet samt påfyldning af kølevæske.

Sørg for at spørge, om din aircondition bliver gennemgået ved service. Det er nemlig ikke altid en del af et servicetjek, forklarer Jan Sturm.

Hvis man mere er til at gøre det selv, kan man billigt købe aircondition-cleanere. De fungerer ved, at man tænder for sin aircondition, stiller sprayen i bilen og trykker på selvudløser-knappen, lukker dørene og lader cleaneren rense systemet.

Sørg desuden for med jævne mellemrum at tænde for kølingen i løbet af vinteren. Ellers vil anlægget tabe det kølemiddel, som får systemet til at køle.