Frakendelse af kørekort: Her er alle reglerne

Sådan får du kørekortet tilbage

Trin 1. Tag ind på din lokale borgerservice og udfyld en kørekortsansøgning. (Kan downloades forskellige steder på nettet, men skal printes, underskrives og afleveres.)

Trin 2. Bestil tid til teoriprøven via borgerservice. Husk at medbringe dit kørekort (Hvis betinget frakendt) eller gyldig legitimation med billede og cpr. nr. (Pas). Medbring også det brev som du har modtaget fra politiet. (Hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel, skal du også medbringe et bevis for, at du har gennemført et Alkohol, Narko og Trafik kursus).

Trin 3. Øv dig på teoriprøverne. Prøverne findes online og på nogle af siderne kan man tage en gratis teoriprøve og købe sig adgang til flere. (Prøv en gratis teoriprøve her). Det er ikke et krav at du skal modtage undervisning fra en kørelærer, men flere køreskoler tilbyder undervisning specielt til generhververe.

Trin 4. Bestå din teoriprøve. Hvis du ikke består teoriprøven, inddrages dit kørekort (hvis betinget frakendt), og du skal nu forbi en fotograf, og få taget et pasfoto. Du skal derefter ind på borgerservice igen, og bestille en ny teoriprøve. Du skal have dit pasfoto sammen med din kørekortsansøgning.