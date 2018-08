Fra 1975 til 2018 - se hele Porsche 911 Turbo's historie

"Klovneskoen" har været på laaaangtur

At tage sin knap 20 år gamle bil på et 5.000 km langt roadtrip, kan virke som en håbløs idé, hvor bunker af udfordringer venter lige om hjørnet. Men det holdt ikke vores digitale redaktør, Mathias Brandt, for at gøre præcis det. Læs om hans oplevelser hér og ikke mindst hvor meget det har kostet.