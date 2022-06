Forstå de mange ting, din bil næste bil kan køre på

Hybrid (HEV)

En hybrid bruger en kombination af en elmotor og en forbrændingsmotor til at få dig frem, men i modsætning til plugin-hybrid, som du oplader med et kabel, bliver en hybridbils batteri ladet op af forbrændingsmotoren (ofte suppleret af opsamlet energi fra bremserne). En hybridbil kan fungere på mange måder. I nogle hybridbiler bruges benzinmotoren til at lade et batteri op, og så er det kun elmotoren, der driver hjulene. I andre arbejder de to motorer sammen om at give den mest økonomiske kørsel.

Fordele ved hybridbil: God brændstoføkonomi på korte ture og ved lave hastigheder, støjsvag på el

God brændstoføkonomi på korte ture og ved lave hastigheder, støjsvag på el Ulemper ved hybridbil: Markant dårligere brændstoføkonomi ved længere ture eller ved højere hastighed, f.eks. motorvej.

