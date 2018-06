Forstå bilforurening på 5 minutter

Bøder for CO2-udslip

Det er altså tre grupper af ting, som på forskellig måde har indflydelse på miljøet. Men de hænger ikke sammen.

En bil kan godt have lavt brændstofforbrug og dermed lavt CO2-udslip, og lavt partikeludslip – men samtidig et højt NOx-udslip.

Er det så en miljøvenlig bil?

Ja, det er i hvert fald den gængse opfattelse i øjeblikket, hvor det betegnes som god miljøvenlig politik, når skiftende regeringer giver fradrag for at køre langt på literen – og dermed reducerer CO2-udslippet, selv om det ikke influerer på andre typer udslip.

Her er tanken formentlig, at der jo er grænseværdier for bilernes udslip af partikler, CO, NOx og HC, så det må være godt nok. Mens der ikke er grænser for CO2. Her må altså et incitament til.

Der er krav til CO2-udslip

EU har krav til CO2-udledningen, da de kræver, at en bilfabriks samlede nybilproduktion kun må give et bestemt gennemsnitligt CO-udslip.

I 2021 er det 95 g/km. Overstiger den gennemsnitlige udledning per produceret bil fra fabrikkens samlede bilproduktion 95 g/km, skal fabrikken betale en klækkelig bøde. Den er på 700 kr. per gram over 95 gange med den samlede bilproduktion, hvilket for de store bilproducenter løber i milliarder af euro.

Men der er altså ikke absolutte krav som med de andre krav til partikler, CO, NOx og HC.