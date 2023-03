Læser spørger: Hvorfor er det SÅ meget dyrere at forsikre en Tesla?

De færreste selskaber har offentlige priser på forsikring af så kraftige biler som Telsa Model Y Performance, og på sammenligningstjenesten Samlino finder vi kun et enkelt tilbud.

Det er fra Next Online Forsikring, der tilbyder kasko, friskade, fører, vejhjælp og glas for 13.624 kr., om året med en selvrisiko på 6.000 kr. P-skadedækning, vaskehal og skader påført af fører under 25 år kan tilkøbes.

Find dig ikke i høje Tesla-priser

Generelt er konklusionen, at du ikke skal lade dig spise af med tilbud på meget høje præmier på en bil som en Model Y.

Shop lidt rundt, ring til andre selskaber, og tilbyd at samle dine forsikringer - det er nemmere end det lyder, og det nye selskab sørger for administrativt bøvl.

Hvis dit nuværende selskab vil have 20.000 kr. for at forsikre en Model Y, og vi på en time kan finde to tilbud på omkring 10.000 kr. med fin dækning, er det besværet værd at skifte selskab.