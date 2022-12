Fire skadelige vintersynder, du bør undgå

Vigtige vintervæsker

En anden af de store vintersynder er, når sprinklervæsken ikke skiftes i tide eller overhovedet. Der er nemlig væsentlig forskel på, om bilens sprinklervæske er tilegnet sommer- eller vintertemperaturer. I de indledende uger af vinterperioden er det ikke sikkert, at man opdager konsekvenserne, men når først temperaturen dykker under frysepunktet, kan det være for sent.

“Bruger man for eksempel en rest fra sin sommersprinklervæske, der ikke er frostsikret, eller hælder man frostsikret sprinklervæske oven i den gamle uden alkoholprocenter, kan dyser og slanger i bilens motor fryse til is. Og så bliver det først op ad bakke at gøre forruden, bagruden og i visse tilfælde forlygterne rene, hvis de har egne viskere”, siger John Gantzhorn.