6 apparater, der måler din promille

Alkometer med Bil Magasinet: 129 kr.

Den billigste (og mest underholdende måde) at få et alkometer på, er ved at tegne et abonnement på Bil Magasinet. Vi har nemlig et tilbud, hvor du får et alkometer som velkomstgave.

Promille-målingen i et apparat i denne prisklasse er behæftet med en vis usikkerhed, men det fungerer til en grundlæggende måling af din tilstand. Vi kan desværre ikke tilbyde kalibrering af alkometeret, så over tid bliver det mindre præcist. Til gengæld er prisen for selve måleren lavere, end kalibrering af andre alkometre koster.

