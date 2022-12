Her er de ENESTE 4 biler, der fik topkarakterer i 2022

Range Rover D350 (august)

Det gode sommerhumør fortsatte, da Søren Juul kørte på tværs af landet i den nye Range Rover med diesel-kraftværk. Den gigantiske SUV gør dobbelttjeneste som limousine, der har wow-faktor uanset om du sidder på for- eller bagsædet.

“Med den smidige, momentstærke dieselmotor er det en suveræn luksusvogn, der kan trække en stor hestetrailer eller en båd over store distancer uden at blive ladt op undervejs. Men der er lige et stort men: Bil-afgifterne gør den store dieselvariant latterligt dyr sammenlignet med de to plugin-benzinhybrider, der begge fås fra under to millioner kroner.”

Det er dog ikke nok til at give Range Rover’en ridser i lakken, og den indkasserer fem stjerner for en magtfuld præstation!