Familiebiler med plads til mindst 3 børnesæder

Hyundai Santa Fe

Som søskendebil til Kia Sorento deler de to biler dele og teknologi, men modsat Kia er Hyundai klar til at sætte en pris på Santa Fe. 534.999 kr. skal SUV'en koste, hvis den samtidig skal have den tredje stolerække, der giver plads til syv personer og fire børnesæder.

Hybridlinjen i Santa Fe giver en elektrisk rækkevidde på 58 km (WLTP) og en samlet ydelse på 265 hk. gør bilen velegnet til storfamiliens mange småture.

Hyundai kalder Santa Fe for en af deres absolutte topmodeller, og kvaliteten i interiør og design føles også markant bedre, end hvad man typisk finder i billigere Huyndai-biler. Den nyeste Santa Fe blev først præsenteret i 2018 og er fjerde generation.

Huyndai Santa Fe har fire isofix-sæder, nøjagtig som Kia Sorento. Sædet i midten på de almindelige bagsæder har ikke isofix, og derfor skal du have fat i mellemtrinnet på udstyrslisten, Advanced, for at få de to ekstra sæder med isofix med.