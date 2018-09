Få styr på reglerne: Undgå monsterbøder når du kører rundt i Europa

Hold øje med farten

Omkring hver tredje dansker, der kører udenlands, rejser via Tyskland, og her gælder andre regler for sammenfletning på motorvej end i Danmark. Samtidig bør man være opmærksom på, at det langt fra er alle steder, at man selv bestemmer trykket på gaspedalen.

Bliver man involveret i et trafikuheld med en fart over de anbefalede 130 km/t, så er man juridisk forpligtet som fører af bilen til at bevise, at den forhøjede hastighed ikke har været medvirkende årsag til uheldet. Politiet har desuden ret til på stedet at indkassere beløb på mere end 35 euro, som udlæg for højere bøder.