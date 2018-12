Her er alle cylindre placeret side om side, så stemplerne via hver sin plejlstang driver krumtapakslen. En enkel og billig konstruktion, der kan have to, tre, fire, fem eller seks cylindre på række.

Hvis der ikke er seks cylindre, giver konstruktionen vibrationer, der kan dæmpes med en eller to balanceaksler. Disse roterer modsat krumtappen og ofte med det dobbelte omdrejningstal.