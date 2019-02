Få så lys i de baglygter!

Værkstedet kan tænde baglygterne permanent

På mange biler, der blev solgt som nye i perioden 2011 og frem til juli 2016, tænder kørelyset i baglygterne ikke automatisk. Baggrunden herfor var et ønske om at gøre bilerne mere energieffektive og spare CO2.

Hvis man har en bil, der ikke automatisk tænder baglygterne, anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at man får det løst permanent. Hvis man selv skal tænde kørelyset bagpå, og har en tendens til at glemme det, kan man ofte få værkstedet til at indstille bilen sådan, at den tænder baglygterne automatisk, så snart motoren startes. På den måde er der ingen risiko for at glemme det, og man forbedrer sin egen og andre medtrafikanters sikkerhed.

Nogle værksteder skal have omkring 1.500 kroner for at tænde baglyset permanent, mens andre værksteder nøjes med nogle få hundrede kroner, hvis du får det gjort i forbindelse med et serviceeftersyn på din bil. På mange biler kræver det typisk bare en justering i bilens computer, men det afhænger af den konkrete bil, så spørg på værkstedet.

På nye biler, der er typegodkendt efter den 30. juli 2016, er der en lyssensor, som sørger for, at for- og baglygterne tændes automatisk, når der er mørkt eller tåget. Det betyder, at på sigt vil problemet med de slukkede baglygter løse sig selv i takt med at bilparken bliver skiftet ud.