Få så de vinterdæk af!

Den mest snefyldte marts måned i mands minde er forbi, og med forårsvejr på vej i april peger alt mod at få sat sommerdæk på bilen nu.

"De store snemængder i dette forår har med al tydelighed demonstreret en gammel sandhed: Vil man køre sikkert året rundt i Danmark, må man køre på vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren. Man kan ikke luske sig gennem vinteren på sommerdæk," siger formanden for Dækimportørforeningen Kenneth Saust, der samtidig pointerer, at man heller ikke bør forsøge at køre på vinterdæk om sommeren.

Han noterer sig, at de danske bilister i disse uger har fuld fart på udskiftningen til sommerdæk, men ser, at en del vælger at køre videre på vinterdæk.

"Ved den årlige dæktælling i midten af juni måned kan vi hvert år konstatere, at cirka 18 procent af bilisterne stadig har vinterdæk på, selv om det er stærkt uhensigtsmæssigt. Vinterdæk er alt for bløde til sommervarme veje, og det betyder reduceret vejgreb i sving, længere bremselængde og større dækslid, end hvis man kørte på sommerdæk," slår Kenneth Saust fast.