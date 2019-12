Få over 500 hk til under 400.000 - på plader!

I en tid hvor elbiler og hybridbiler er på alle folks læber kan det være befriende at tage en tur i Mercedes CLS 63 AMG. V8’eren trækker selv vejret og sender en ildevarslende og teatralsk torden ud af de fire afgangsrør – og det er bare, når du starter den. Når den får gas, afslører den skabernes ambition om at bygge en racermotor til en gadebil.

I bilen her yder M156-motoren sit maksimale moment helt oppe ved 5.200 o/min, hvilket sammen med en stort slagvolumen betyder, at du kunne montere den i en landbrugsmaskine: Den ville stadig være helvedes hurtig. Motoren blev i 2009 og igen i 2010 kåret til Performance Engine of The Year og Best Engine Above 4 Liters, og det er helt velfortjent!

Mercedes ramte en brand-mæssig og finansiel guldåre, da de fik idéen til en efterfølger til W124 Coupé, som var udgået af produktion i 1995. CLS er baseret på og har samme akselafstand som E-klasse W211, men er ni cm længere, fem cm bredere og fem cm lavere. Kommer du op i en CLS 500, går det stærkt, men det er det rene vand ved siden af CLS 63 AMG.

Hold øje med disse ting

Det er et must, at alle serviceeftersyn er overholdt, hvis du gerne vil have fingrene i en CLS 63 AMG. I 2013 tabte fire amerikanske ejere af biler med M156-motoren et søgsmål mod Mercedes-Benz om defekte komponenter i ventilløfte-systemet. Olien løber fra ventilerne, når motoren standses. Når den ­startes igen, kan manglende smøring føre til motorhavari. Svagheden er omtalt i en bulletin til autoriserede Mercedes-værksteder, så tjek bilens historie inden køb. Lysende ABS-lampe kureres typisk ved at skifte bremsevæske. Det anbefales at skifte væsken hvert andet år. Tjek bremseklodser og ­-skiver grundigt inden køb – det koster en formue at udskifte dem.