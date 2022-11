Få mest for pengene: 11 sparetips der gør det billigere at køre bil

6. Kør nu forbi værkstedet

Ser du olieskift som en kedelig pligt? Eller lader du måske de blinkende lamper på instrumentbrættet stå og danse lidt for længe? Det er ikke smart! For at få det meste ud af din bil er det nemlig vigtigt, at den er vedligeholdt. Små ting som rettidige olieskift, et nyt luftfilter og rene bremser kan alle have en mærkbar indvirkning på den din bils energiforbrug.

Udover, at det optimerer dit brændstof- og strømforbrug, er det aldrig smart at forsømme vedligeholdelse af bilen. Det kan du læse mere om her!