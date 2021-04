Expert-søstrene er blevet elektriske! Men hvilken skal du vælge?

Zap

Indstigningsmodellen Zap er indbegrebet af en indstigningsmodel: Listen over standardudstyr udmærker udstyrsniveauet på flere punkter: Bluetooth/RD6-radioen er ikke DAB+ kompatibel, rattet er justerbart i to akser og som en nyhed er e-Expert som standard udstyret med et 3,5" matrixdisplay i instrumentbrættet.

Den skal dog ikke have for mange hug: Selvom Zap er skrabet, så inkluderer prisen på 234.990 kr. et 50 kWh batteri og en 136 hk/260 Nm drivline. Vil du have fingrene i et 75 kWh-batteri og L2 og L3-størrelserne, skal du som minimum op i næste udstyrsniveau, 'Plus'.