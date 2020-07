Er du på jagt efter en højbenet plugin-hybrid? Så læs mere her

Vigtigt at Outlander Plugin-hybrid bliver ladt op

Mitsubishi har et flot forbrugstal på 50 km/l med fuldt opladet batteri, derudover kan Outlander køre op til 45 km på el alene. Men Outlander har større udfordringer ved at opnå disse tal sammenlignet med de nyere konkurrenter. At køre 45 km på el alene kan den godt, så længe man holder sig fra hårde accelerationer. Forbrugstallet på 50 km/l er derimod svært at opnå - selv med meget konservativ kørsel.

Mitsubishi Outlander er rummelig, som en container og fås med syv sæder. Kabinen er et stort sammensurium af eksklusive detaljer, billig plastik og forældet infotainment-system. Vælger man højeste udstyrsniveau, Instyle, mødes man af et par store velformede sæder med quiltet læder, der lige så godt kunne have siddet i en Bentley Mulsanne.