Er din bil blevet stjålet, mens den stod i tomgang?

Kaskoforsikringen dækker ikke, hvis bilen bliver stjålet med nøglerne i tændingen. Derfor er det et reelt problem, at hver tredje efterlader bilen i tomgang, fortæller Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

”Samlet set bliver der stjålet 20.000 biler i Danmark hvert år, og det er fuldstændig uforståeligt, at så mange tager chancen ved at efterlade bilen i tomgang. Vi ser flere af denne type biltyverier hvert år, og det er især om vinteren, at de finder sted. For biltyven kan det ikke blive lettere, men det kan desværre få den konsekvens, at forsikringen ikke dækker, hvis bilen bliver stjålet med nøglerne i foran eksempelvis ens hjem eller på tankstationen,” siger Henrik Sagild.

En åben invitation til biltyven

Hvis du lader bilen stå i tomgang, stiger risikoen for at få den stjålet. For selv på øde steder, hvor der normalt ikke er mange forbipasserende, slår tyven til.

”Det er ikke kun på tankstationen, foran bageren eller i indkørslen til villaen i forstaden, at risikoen for at få stjålet bilen stiger, hvis man efterlader den i tomgang. For selv relativt øde steder, så som ude på en afsidesliggende gård, har vi haft kunder, der har fået stjålet bilen, fordi de efterlod den med nøglerne i tændingen. Biltyvene ved med andre ord godt, hvor de skal lede,” siger Henrik Sagild.