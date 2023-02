Er 800 volt opladning DOBBELT så godt som 400 volt?

Lynladning forkorter batteriet levetid

Det er langt mere skånsomt for batteriet at lade med AC-opladning med omkring 11 kW, som de fleste hjemmeladere leverer. Det er også mest skånsomt, hvis man maksimalt lader til 80 pct af batteriets kapacitet. Og det er ofte muligt at indstille sin elbil til kun at lade til 80 pct.

Noget kunne tyde på, at Porsche har oplevet, at deres hurtige ladehastighed på 270 kW kan give udfordringer for batteriet på længere sigt. Via en omfattende softwareopdatering i 2021 fik Taycan-kunder mulighed for at begrænse deres maksimale ladehastighed til 200 kW.

“At lade med op til 270kW øger temperaturen under opladning og er dermed en relativt hård belastning for batteriet. Man kan derfor kan vælge at reducere ladeeffekten for at undgå for høje temperaturer i batteriet under opladning – og dermed skabe bedre langsigtede levebetingelser for batteriet. Batteriet kan fint holde til at lade med 270kW ved lejlighedsvis brug på langture, men hvis man ønsker at give sit batteri de bedste betingelser, og kan vente den relativt korte tidsforskel, der er ved ladning ved 200 kW kontra 270 kW, giver dette bedre levebetingelser for batteriet på lang sigt,” fortæller Rasmus E. S. Larsen, produktchef hos Porsche Danmark.

Når man lynlader med op til 270 kW går der lidt mere strøm til spille, som primært går til at holde temperaturen nede på batteripakken, når der klemmes så meget strøm på batteriet.

“Jo hurtigere man lader, jo mere ladeeffekttab kan man opleve under opladning, dvs. batteriet opbevarer ikke nødvendigvis helt den samme mængde strøm som ladestanderen afleverer. Ved at reducere ladehastigheden, reduceres spildet også, og brugeren modtager altså flere kWh for pengene,” uddyber Rasmus E. S. Larsen.