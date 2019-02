BMW i3 er helt fra bunden konstrueret som en elbil. Batteripakken, som nu er vokset fra 33 til 42 kWh, er gemt under bunden for at sikre et helt fladt gulv samt give mest mulig plads i kabinen, mens selve chassiset er udført i kulfiberforstærket plast for at holde vægten nede. Den almindelig i3 har 170 hk og en begrænset topfart på 150 km/t, da højere fart ville dræne batteriet for hurtigt.

Den officielle rækkevidde er på 310 km, men forvent omkring 250 km ved normal kørsel. Den billigste BMW i3 Charge koster 329.000 kr. Hvis du vil have lidt mere udstyr, kan du købe en BMW i3 Charge Puls til 349.000 kr. Begge priser er inklusive tre års gratis strøm.

Pris fra: 329.000 kr.

Rækkevidde: 310 km (WLTP)