Skifter campisterne til elbiler?

Nu, hvor elbilerne evner at trække store campingvogne, bliver det interessant at se, om de danske campister har tænkt sig at opgive deres diesel- og benzinbiler. En ting er sikkert, udfordringen med rækkevidden bliver campisternes første og største kompromis.

“På nuværende tidspunkt oplever jeg klart en forsigtighed, netop på grund af den her bekymring for rækkevidde og for at skulle lade op langt mere, end man er vant til at tanke op. Det gør, at folk tøver med at tage skridtet”, siger Torben Brandt fra Dansk Camping Union.

Skepsissen er ikke ubegrundet, og selvom Torben Brandt siger, at campisterne bestemt er optaget af elbilen og fremtidens camping-trækker, så forventer han også, at mange vil holde fast i deres dieselbiler så længe som muligt. Først og fremmest fordi de trækker godt, dernæst på grund af usikkerheden i at skifte til en elbil.