Så' der LADERACE! Hvilken elbil kan vi hurtigst lade op?

Konklusion!

Der er overraskende stor forskel på, hvor hurtige de forskellige elbiler er til at lade kilometer på batteriet. For mange af de bilejere, der pendler langt, vil det være yderst relevant at vide, hvor mange kilometer man får ud af at holde stille og lade i 15 minutter eller en halv eller hel time.

Det er tydeligt, at jo højere op i pris, vi kommer, des bedre er teknikken til at få ladet strøm på batteriet hurtigst muligt.

Audi’en står som vinder i testen, men hvis vi kigger på, hvor du får mest værdi for pengene, går førstepladsen nok nærmere til Tesla Model 3. Her får du næsten samme antal kilometer i timen, og her har vi en startpris på blot 369.900 kr.

Ladetiden er et af de steder, hvor der kommer til at ske rigtig meget i den nærmeste fremtid. Den nye Porsche Taycan er lavet, så den kan lades med op til 350 kW – altså over den dobbelte ladehastighed af, hvad Audi e-tron kan lade med i dag.

