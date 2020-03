Hvad koster det at lade en elbil op? Få vores guide til ladeabonnementer lige her!

Du har købt en elbil, og pludselig opstår der en række nye problemer. Du kan vælge at købe eller leje en ladeboks til din hjemmeadresse? Men du kan samtidig også vælge en abonnementsløsning med en fast månedlig ydelse eller vælge at betale efter forbrug? Så hvad gør du?

Overvejelserne gælder faktisk både for ude- og hjemmeladning. For at finde ud ud af, hvilken ladeløsning, der passer bedst til dig, er du nødt til at overveje, hvor meget du kører om året. Der er nemlig stor forskel på, hvad der bedst kan svare sig for dig, baseret på dit årlige kørselsbehov.