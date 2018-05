Dyre biler er blevet billigere, men følgerudgifterne er ikke faldet

Bil Magasinets reservedelsprisindeks er en god indikator for, hvad det koster at holde en bil kørende. Vi har lavet indekset i mere end 20 år, og det fungerer stadig.

Formelen er ret simpel. Vi spørger til 11 gængse reservedele, dividerer tallet med indekstallet og ganger med 100, så har vi indeks for en given bil.

Selve indekstallet, som vi dividerer med, finder vi ved at spørge til 11 gængse reservedele for de ti mest solgte biler sidste år.

Da vi spurgte til de 10 mest solgte biler i 2017, steg indekstallet med hele 21 procent fra 13.233 til 16.047.

Forklaringen er ganske enkelt, at listen over de ti mest solgte biler for 2017 inkluderer flere større og dermed dyrere bilmodeller end hidtil.

Flere mellemklassebiler

Mens top ti før 2017 udelukkende har indeholdt micro og minibiler, så kom både VW Golf, VW Passat og Nissan Qashqai med på top ti fra 2017, og det hæver gennemsnitstallet for de 11 gængse reservedele med 2814 fra 13.233 til 16.047 svafrende til 21 procent.

Hvilke 11 dele vi spørger til, kan du ser herunder, hvor vi har opregnet priserne for den Opel Insignia OPC Sport Tourer, vi lavede brugt brugttest af i BM #1806, som er på gade nu.

De 11 dele står opregnet i brugttesten i hvert eneste nummer af Bil Magasinet og indekset oplyses i alle større biltest i Bil Magasinet