Elbiler på udebane – vi tester Honda e mod elektrisk Mini

En tur på Sjællandsringen

Vi lokker bilerne ud af deres komfort-zone i byen for at måle deres dynamiske talenter på og omkring Sjællandsringen i Tune. På forhånd har vi lokaliseret en Clever 50 kW-hurtiglader i Roskilde med et CSS-stik, der kan fylde batteriet 80 pct. op på lidt over en halv time. Så vi kan træde på sømmet og stadig komme hjem til redaktionen uden at spilde alt for meget tid. Ved en almindelig, offentlig lader er særligt Honda'en slem til at slå rødder.

Dens Type 2-stik er kun 1-faset og lader kun med op til 3,7 kW, hvorfor den bruger over otte timer på at fylde batteriet helt op. Det er ikke på niveau med dagens standard og betyder, at du ikke får meget ud af at sjatlade, mens du shopper i byen. Mini'en kan suge el gennem tre faser med op 11 kW gennem Type 2-stikket, så en opladning til 100 pct. bør teoretisk kunne gøres på 3,5 time.