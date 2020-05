Slipse-DUEL: Skal du vælge en Audi A4 stationcar eller BMW 3-serie Touring? Få svaret hér!

Lækkert automatgear i BMW 3-serie

I den udgående 3-serie var de 4-cylindrede dieseler en forbavsende uraffineret løsning med vibrationer i kabinen og pedalerne, og endog i gearstangen i versioner med manuelt gear. Det sidste problem er elimineret ved, at 3-serien nu kun fås med en fremragende 8-trins automatgearkasse. Vibrationerne er fjernet effektivt, ligesom motorstøjen er dæmpet til benzinmotorniveau. Bag rattet er oplevelsen af BMW’ens diesel­motor nu på 5-serie niveau, hvilket gør valget mellem benzin og diesel enkelt: Du kan nu reelt vælge efter temperament og kørselsbehov.

Sådan har det været hos Audi, siden den nuværende A4 blev præsenteret i 2015. Den 190-hestes 4-cylindrede motor giver et godt antrit, men har man et større kørselsbehov eller behov for at trække tunge påhængskøretøjer, vil ­diesel været et mere naturligt valg. Dermed undgår man en skavank, som viste sig på testbilen med benzinmotor. Når den starter, sker det med et voldsomt ryk i bilen, hvilket gør stop/start-systemet til en påfaldende indretning.

Da Audi ­præsenterede seneste A6, var blandt andre Bil Magasinet ude med kritik af finishen i kabinen. Måske har Audi lyttet, for der er intet at udsætte på A4. Her er kun få synlige ændringer. Infotainmentsystemet og dets skærm er ny, og Audi’s digitale instrumentering har fået bedre opløsning og mere datakraft. Ellers ligner alt sig selv, og det er bestemt ikke en skam. Førerpladsen er intuitiv og let at bruge.