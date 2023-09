Din næste bil kommer til at bimle og bamle

Slå ISA fra, eller hold dig indenfor fartgrænserne

Det er vidt forskelligt, hvor svært/nemt det er at slå ISA-systemet fra. I nogle bilmodeller figurerer knappen ude på velkomstskærmen i bilens infotainmentsystem. I andre modeller skal man ind gennem flere undermenuer for at slå det fra. Men fælles for alle systemer er, at de kan kobles fra, hvis man ønsker det. Alternativt kan man vælge at overholde fartgrænserne – hvilket vil være det smarteste.