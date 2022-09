Din bil ved UHYGGELIGT meget om dig – sådan beskytter du dine data

Sådan kan du minimere dataindsamlingen

Man har som forbruger ikke adgang til en fuldstændig liste over de data, som moderne biler indsamler, men du kan dog selv fjerne nogle af oplysningerne, som kan krænke dit privatliv – f.eks. data fra navigationsanlægget om din færden, din telefonbog og de kontakter, du har foretaget opkald til.

1. Læs instruktions-bogen grundigt

De færreste læser tykke vejledninger og manualer fra A-Z, men hvis du vil have et indblik i din bils dataindsamling, kan det være en god idé at nærstudere instruktions-bogen. Her vil der ofte være et afsnit, der f.eks. hedder “Optagelse af hændelsesdata” og “Databeskyttelse”. Du kan også læse, hvordan du sletter de dele af dataene, som du selv kan tilgå.

2. Afslå samtykke på det autoriserede værksted

K.W. Bruun Automotive, der blandt andet står for import af biler fra Peugeot, Citroën og Opel, fortæller, at nogle data udtrækkes fra OBD-stikket og sendes til fabrikken i forbindelse med værkstedsbesøg, hvis du selv godkender det. Ifølge importøren vil værkføreren spørge dig, om du godkender, at data sendes til producenten. Bliver du ikke spurgt, kan du selv oplyse, hvis du ikke ønsker dine data delt med fabrikken.

3. Køb en gammel bil

Hvis du vil være sikker på, at din bil ikke logger data om dig, og du fint kan leve uden moderne bekvemmeligheder, er der også den mulighed, at du køber en ældre bil, fra før smartphones og moderne underholdningssystemer blev almindelige. Bilen bør dog ikke være nyere end fra sidst i 90’erne, hvis du vil være sikker på, at den ikke kan kompromittere dit privatliv.