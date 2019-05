Derfor ruster din bil også om foråret

Nye biler skal også rustbeskyttes

Både Teknologisk Institut, FDM og Dinitrol anbefaler, at rustbeskytte biler fra start - allerhelst i de første måneder af bilens levetid. Det er bedre at forebygge rust end at stoppe begyndende rust. Alle biler kan tåle at blive rustbeskyttet.



"Ud over et sundere karosseri, så betyder en god beskyttelse fra start en længere levetid på vitale dele som f.eks. bremserør og bærearme. Derfor vil en god rustbeskyttelse med tiden tjene sig hjem i form af en mere velholdt og sikker bil," siger Mogens Vestergaard.



Efterse for lakskader

Også hos Teknologisk Institut råder man alle bilejere til at køre på enten værkstedet eller rustbeskyttelsescentret for et eftersyn samt efterse bilen for lakskader, så de ikke udvikler sig til rust.



"Det er samtidig vigtigt at få bilen vasket grundigt overalt samt få efterset lakken for skader fra salt og små sten og efterfølgende få skaderne udbedret. Lakken er i forbindelse med meget lave temperaturer om vinteren ekstra følsom over for stenslag. Små huller i lakken kan hurtigt udvikle sig til rustskader," siger Jan Helbo, der er leder af Teknologisk Instituts Kontrolordning for rustbeskyttelse.