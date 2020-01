Digital Servicebog havner i e-Boks

Find Digital Servicebog i e-Boks app

For nyligt lancerede e-Boks en ny app - e-Boks Plus - som tilbyder en række nye funktioner. I den nye app finder man funktionen Digital Servicebog, og det er her man som bilejer fremover vil kunne tilgå oplysninger om ens bil.

Er du allerede bruger hos Digital-Servicebook.com, vil du komme direkte til din oversigt over køretøjer, når du tilgår den digitale servicebog. Hvis du er ny bruger, vil du blive bedt om at indtaste et kodeord samt acceptere vilkårene for servicen, første gang du åbner den Digitale Servicebog i app’en. e-Boks vil automatisk overføre din e-mail og telefonnummer.

Tilføj din bil i Digital Servicebog

For at tilføje din bil i Digital Servicebog-funktionen, skal du trykke på den blå knap øverst til højre, hvor der står “Tilføj et køretøj”. Indtast bilens nummerplade og tryk “søg”. Herefter kommer bilen frem. Husk at vælge værksted. Hvis dit normale værksted ikke er der, vælger du “mit værksted er ikke på listen”.

Herefter vil du kunne se din bils logbog og info omkring bilen inde i Digital Servicebog-funktionen. Har du fået lavet service på din bil hos et af de værksteder, der benytter Digital Servicebog, vil du kunne se alle servicedata.

Hvis der ikke er servicedata i Digital Servicebog?

Hvis der ikke er nogen servicedata på din bil, kan du anmode om servicedata ved at trykke på knappen “Anmod om servicedata”. Herefter vil Digital-Servicebook forsøge at indhente data fra eksterne systemer, som producenter, forhandlere og værksteder.

Du kan også søge efter et værksted, som benytter Digital Servicebog. Vælger du at bruger et af disse værksteder, vil alle servicedata fremover automatisk blive overført til din Digitale Servicebog. Herefter kan du tilgå dem direkte i e-Boks app’en.