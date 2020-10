Vi viser dig de 7 trin, der skal til for at lave den perfekte bilvask

Den perfekte bilvask

I anden del af Bil Magasinets store guide til klargøring af din bil, kigger vi på, hvordan du udfører den perfekte bilvask.

Programserien er sponseret af Turtle Wax, som også har leveret produkterne, der bliver brugt til klargøringen.

Redaktionens Anders Richter, er ham, der står for arbejdet, og han gennemgår den perfekte bilvask med 7 lette trin, som enhver bilejer med et minimum af udstyr vil kunne udføre. Så ja, det er slet ikke så svært endda, hvis du bare husker og bruger et par enkle principper. I guiden her kommer vi både igennem nogle af de produkter, du skal bruge til at vaske din bil, men vi kigger også på nogle af de redskaber, du har behov for.

Vidste du for eksempel, at du faktisk skal bruge to spande til at vaske din bil? Og at der skal være monteret en "Grit Guard" i hver af dem. En grit, hvad?!? Hvis du er i tvivl om, hvad det er, så skal du med sikkerhed se videoguiden hérunder.

