Forstå den globale chipkrise: Derfor er der lange leveringstider på nye biler

Hvad betyder krisen - kort sagt?

Man skal ikke have en uddannelse inden for økonomi for at se, at konsekvenserne kan være vidtrækkende. De små chips bruges inden for stort set alt, der drives af el, herunder også biler. I praksis betyder det, at visse modeller og mærker kan tage rigtig lang tid at producere - bilerne er egentlig færdige, men mangler kompotenter - måske et soltag eller en infotainmentskærm - inden de kan sælges til kunderne.

Markedet mangler dog ikke kun nye biler. Eftersom mange brugere ikke kan få leveret deres nye bil, vælger de at beholde deres gamle. Det betyder, at færre brugte biler sættes til salg, og at prisen på de få der er til salg, stiger. Derfor er det lige nu et dårligt tidspunkt at købe brugtbil på.