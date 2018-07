Fremtidens dæk skal laves af træ – ikke olie

De sorte gummiringe der sidder i hvert hjørne af vores biler, består af 80 pct. olie, og det er en stor belastning for miljøet. Ligesom med alle andre forurenene produkter arbejder dækproducenterne på at finde alternative løsninger. Ifølge Motoring.com.au er den franske dækproducent, Michelin godt i gang med den udvikling.

Hvis du sidder og tror, at vi skal til at køre rundt på træ-hjul, som i en Flintstone-film, så bliver du skuffet. Michelin arbejder nemlig på at bruge træflis til at erstatte de nuværende olie-baserede elastomerer. Michelin håber på at være klar med det første “træ”-dæk i løbet af 2020

Det er ikke kun selve det at fjerne olien fra dækket, der er godt for miljøet. For træer findes alle steder på jorden, hvilket vil sige, at man kan finde råvare, i dette tilfælde træ, meget tættere på fabrikkerne og derved sparer transporten af råvarerene til fabrikken.