De hvide kantpæle er GENIALE!

Virkelig brugbare kantpæle

Det viser sig, at de hvide kantpæle der som udgangspunkt er opstillet hver 100. meter, har mange forskellige funktioner. Først og fremmest, så bruger langt de fleste trafikanter reflekserne til at navigere efter, når mørket falder. Reflekserne er ens på alle kantpæle, og er delt op i to, med hver sin funktion:

Den øverste refleks er et bånd i en tydelig, rød neon-farve. Udover at denne går kantpælen nem at se, peger båndet også nedad. Det fortæller cyklister, knallertførere og gående på hvilken side af pælen de skal opholde sig. Den anden refleks er placeret umiddelbart under det røde bånd.

På den ene side af pælen er farven på denne orange, mens den på modsatte side er hvid. Pælene vil altid være sådan stillet op, at den orange refleks er i højre side - altså kørselsretningen.

Desuden kan distancen på 100 meter imellem pælene bruges til at måle distance til andre trafikanter, og det er relevant når du skal nedblænde det lange lys. I loven kun beskrevet, at lyset skal nedblændes i 'passende afstand', men som tommelfingerregel er det mellem 200-300m for modkørende, og omkring 100m, når man kommer op bag en anden trafikant.

Bemærk, at der i områder med sving kan forekomme pæle hyppigere end hver 100. meter.